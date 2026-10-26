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26 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Gençler kötü alışkanlıkların pençesinde

26 Ekim 2026, Pazartesi 02:29
Türkiye’de cezaevlerinde bulunanların %36’sının uyuşturucu suçları sebebiyle yattığı, gençlerin %30’unun sigara kullandığı yönündeki açıklamalar, “Biz bu hale nasıl düştük?” sorusunu sordurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun ardı ardına yaptığı açıklamalar, Türkiye’de gençliği ve toplum sağlığını hedef alan bağımlılık kıskacını gözler önüne serdi. “Gençliği olmayanın geleceği olmaz” dedirten çarpıcı veriler; uyuşturucu, tütün bağımlılığı ve yasa dışı bahis gibi tehditlerin ulaştığı korkunç boyutları ortaya koyuyor.

Genç yaşta Sigara Kıskacı: Dramatik Oran

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumun geleceğini tehdit eden kötü alışkanlıklara dair en acı tabloyu genç nüfus verileriyle paylaştı:

• Her 3 Gençten Biri Bağımlı: Türkiye’de 13 ile 17 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin %30’u sigara kullanıyor. Bakan Memişoğlu bu durumu “Dramatik bir sorunla karşı karşıyayız” sözleriyle özetledi.

• Toplumun Sağlık Dünyasını Tehdit Eden 5 Büyük Tehlike: Sağlık Bakanlığı; uyuşturucu, tütün ve kötü alışkanlıklar, obezite, davranışsal bağımlılıklar ile düşük doğurganlık hızını Türkiye’nin öncelikli beş temel sorunu olarak ilan etti.

Uyuşturucu Çıkmazı: Cezaevlerinin Üçte Biri Zehir Suçlusu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin aktardığı veriler, uyuşturucu tehlikesinin sokakları ve adli sistemi nasıl abluka altına aldığını kanıtlar nitelikte:

• Cezaevlerinde Uyuşturucu Yoğunluğu: Türkiye genelindeki cezaevlerinde bulunan 434 bin kişinin %36’sı uyuşturucu suçlarından dolayı parmaklıklar arkasında bulunuyor.

• 9 Ayda 42 Bin Operasyon: 2026 yılının ilk 9 ayında uyuşturucu satıcılarına ve ağlarına yönelik 42 bin 377 operasyon düzenlendi ve 35 bin 819 kişi tutuklandı.

• Organize Suç Çetelerine Ağır Darbe: Gençleri zehir ağlarına düşüren 625 organize ve yeni nesil suç örgütüne yönelik yapılan 1.741 operasyonda 8 bin 170 kişi tutuklandı.

Dijital Tuzak: Yasa Dışı Bahis ve Siber Dolandırıcılık

Genç nesli hedef alan bir diğer modern kötü alışkanlık ve tehdit odağı ise dijital dünya oldu:

• 42 Bin İnternet Sitesine Engel: Gençlerin hayatını karartan yasa dışı bahis siteleri dahil 42 bin 10 internet sitesi ve sosyal medya hesabı siber devriyelerce engellendi. Suç unsuru taşıyan 197 bin 491 hesap veya kişi tespit edildi.

• “Dolunay” Projesi Yolda: Jandarma Genel Komutanlığı, gençleri ve vatandaşları bu tuzaklardan korumak için “Dolunay” Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi Projesi’ni yasal düzenleme aşamasına getirdi.

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