RTÜK’ten aile ve çocuk dostu yapımlara destek açıklaması

RTÜK, ekranlarda aile bağlarını ve toplumsal değerleri güçlendiren yapımları desteklemek amacıyla toplam 25 milyon TL ödüllü "2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri" başvurularının devam ettiğini duyurdu; son başvuru tarihi 31 Aralık 2026.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyon ekranlarında aile bağlarını güçlendiren ve toplumsal değerleri ön plana çıkaran projelere yönelik dev bir teşvik paketini devreye soktu. RTÜK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ise destekleriyle düzenlenen "2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri" için başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Toplam 10 kategoride ödül dağıtılacak

RTÜK'ün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, çocukların zihinsel ve kültürel gelişimini destekleyen, aile yapısını koruyan nitelikli yapımlar ödüllendirilecek. Belirlenen 10 farklı kategoride dereceye giren projelere, toplamda 25 milyon TL tutarında teşvik ödülü takdim edilecek.

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2026

Ekranlardaki yayın kalitesini artırmayı ve yapımcıları olumlu yönde teşvik etmeyi amaçlayan yarışma için geri sayım başladı. Sektör temsilcilerinin ve yapımcıların merakla beklediği ödül programı için son başvuru tarihi 31 Aralık 2026 olarak ilan edildi.

(ANKA)