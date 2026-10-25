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26 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

5 ilde kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor

25 Ekim 2026, Pazar 23:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda yarın (pazartesi) Aydın, İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda yarın Aydın, İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu. Özellikle Aydın'ın batısı ve Muğla'da yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı bildirilerek, vatandaşlar sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve kıyılarda hortum riskine karşı uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine dayanarak 26 Ekim Pazartesi günü Ege ve Akdeniz bölgelerindeki 5 ilde beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yağışların bazı bölgelerde sabah saatlerinden itibaren, bazı bölgelerde ise öğle saatlerinden sonra etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Aydın ve Muğla'da çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sabah saatlerinden itibaren Aydın çevreleri ile İzmir'in özellikle güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Aydın'ın batı kesimleri ile Muğla'da ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Denizli ve Antalya için de uyarı yapıldı 

Yağışların öğle saatlerinden sonra Denizli'de kuvvetli olması beklenirken, Antalya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Bakanlık, yağışların etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu. 

Sel, su baskını ve hortum riskine dikkat 

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi. 

Bakanlık açıklamasında,  "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi. (ANKA)

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmini, sağanak yağış, kuvvetli yağış, sel, su baskını, hortum, heyelan
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