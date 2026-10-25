Gençliğe kalkan

Meclis yeni yasama dönemine yoğun bir gündemle başladı. Bunların arasında en öne çıkan başlık “Ömür Boyu Sigara Yasağı” oldu.

Hazırlanan kanun teklifine göre 1 Ocak 2015 tarihinden sonra doğanlara ömür boyu sigara satışı yasaklanacak. 18 yaş altına sigara satışı yapılmasının önüne geçmek için karekod uygulaması hayata geçirilecek. Açık alan, park bahçe, restoranlar ve kamu binalarının bahçelerinde sigara içilmesine kısıtlamalar getirilecek. Teklifte, uzun vadede 2040 yılı itibariyle tütün satışının tüm ülkede sona erdirileceği ifade ediliyor.

Bir diğer mühim gelişme “Sosyal Medya Düzenlemesi” oldu. 10 Ekim 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan “Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik” kapsamında çocuk kullanıcılara ve Sosyal Medya şirketlerine bir dizi düzenleme getirildi. Artık 18 yaş altı kullanıcıların sosyal medya hesabı açması için e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapması gerekecek. Sosyal medya şirketleri ise bu hesapların görünürlüğünü varsayılan olarak herkese gizli tutacak. Hesapların takipçileri kimse tarafından görülemeyecek, kullanıcılar sadece takip ettikleri kişilerden mesaj alabilecek, canlı yayın özelliği kapalı olacak, sürekli kısa video kaydırmaları engellenecek, kişiselleştirilmiş reklam sunulamayacak ve ebeveyn kontrolünü kapsayan çeşitli araçlar sunulmak zorunda olacak.

Fidanlık Haber Merkezi