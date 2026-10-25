Kocaeli ve Sakarya'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başında!

Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için oy kullanmaya başladı. Bölgede kurulan sandıklarda oy verme işlemleri saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Bulgaristan'daki kritik cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye'deki seçmenler hareketlendi. Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde toplam 2 sandık kurulurken, Sakarya'da ise seçmenler bu kez ilk kez bir dernek binasında oylarını kullanıyor.

Kocaeli’de 2 ilçede sandık kuruldu

Kocaeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Topaloğlu, İzmit ve Körfez ilçelerinde sandık açılması için yaptıkları başvurular ve çevrim içi dilekçeler sayesinde İzmit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda sandık kurulmasını sağladıklarını belirtti.

"Bulgarca el yazısı şartı katılımı düşürebilir"

Seçimdeki yasa değişikliklerine dikkat çeken Topaloğlu, katılımın düşük olabileceğini şu sözlerle ifade etti: "Online başvuru yapmayanların, seçim günü dilekçelerini el yazısıyla komisyonun önünde doldurması gerekiyor. Bulgarca bilmeleri ve el yazısı yazmaları şartı getirildi. Bu da bir nevi çifte vatandaşlar için engel. Bulgaristan'da seçimlere katılım düşük, büyük ihtimalle seçim ikinci tura kalacak."

Sakarya'da ilk kez dernek binasında oy kullanılıyor

Sakarya'da yaşayan seçmenler ise Serdivan ilçesindeki Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nde kurulan tek sandıkta oylarını veriyor. Oy verme işlemi öncesinde sandık görevlileri tarafından pasaport ve kimlik kontrolleri titizlikle yapılıyor.

"Siyasi kriz sebebiyle 7. kez sandık başına gidildi"

Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, Bulgaristan'da 2021'den bu yana süregelen siyasi kriz sebebiyle ülkenin kısa sürede 7 defa seçime gittiğini hatırlattı. Toplam 27 adayın yarıştığını belirten Bilaloğlu, ilk turda yüzde 51'i geçen bir parti olmasını beklemediklerini ifade etti.

"İkinci turda rağbet daha çok olacaktır"

Sakarya'da yaklaşık 1500 çifte vatandaşın bulunduğunu ve geçmiş seçimlerde en fazla 800 oy kullanıldığını kaydeden Bilaloğlu, vatandaşlara şu çağrıda bulundu: "Bu seçim biraz daha sakin geçecek görünüyor. İkinci turda iki aday yarışacağı için rağbetin daha çok olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız gelsin, oylarını mutlaka kullansınlar. Bu bir demokratik yarış."