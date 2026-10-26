İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında dün hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilen ancak savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınıp yeniden adliyeye sevk edilen eski AK Parti Milletvekili, Başbakan Danışmanı Ertan Aydın tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında dün hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilen ancak savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınıp yeniden adliyeye sevk edilen eski AK Parti Milletvekili, Başbakan Danışmanı Ertan Aydın tutuklandı. Kamuoyunda "fon vurgunu" olarak da adlandırılan ve sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında dün verilen adli kontrol tedbiri kararına savcılık itiraz etti. Bu sefer tutuklama kararı verildi İtirazı değerlendiren mahkemenin yakalama kararı üzerine gözaltına alınıp nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Ertan Aydın hakkında bu kez tutuklama kararı verildi. (ANKA)

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