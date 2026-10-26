Gazeteciler sansüre karşı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş’in de aralarında bulunduğu çok sayıda basın meslek örgütü ve sendikanın daveti ile İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Adana, Eskişehir, Diyarbakır, Antalya, Kocaeli ve Bursa’da protestolar düzenlendi.

Türkiye’de kısa süre önce TELE1 karartıldı, T24’e erişim engeli getirildi ve Halk TV’ye kayyım atandı. Ayrıca aralarında Tuğba Tekerek, İsmail Arı ve Murat Ağırel’in de bulunduğu çok sayıda gazeteci tutuklandı. Yürüyüş boyunca “Gazeteciler tutsak, foncular özgür” ve “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganları atıldı. Yürüyüşün sonunda, meslek örgütleri tarafından hazırlanan “Artık yeter! Nefes alamıyoruz” başlıklı ortak açıklamayı ise TGS Başkanı Gökhan Durmuş okudu. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Gazeteciliğin suç, haberin tehdit, gerçeğin sakıncalı sayıldığı; yalnızca gazetecilerin değil, itiraz eden herkesin sansürle, baskıyla ve cezalandırmayla karşı karşıya bırakıldığı bu düzene sessiz kalmayacağız. Televizyon kanallarına kayyum atanan, haber siteleri erişime engellenen, habercileri tutuklanan, sosyal medya hesapları kapatılan, gazetecilerin adeta bir köle düzeninde çalıştırılıp sosyal haklarının tırpanlandığı bir ülkede basın özgürlüğünden söz edilemez.” Haber Merkezi

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