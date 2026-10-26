Meclis’te savunma anlaşması ve bütçe mesaisi

TBMM’de bu hafta Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na ilişkin kanun teklifi görüşülecek.
Dışişleri Komisyonu, 27 Ekim Salı günü toplanarak anlaşmanın onaylanmasına ilişkin teklifi ele alacak.
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise 2027 yılı bütçe görüşmeleri başlayacak. Komisyonda bütçe ve kesin hesap kanunu teklifleri ile Sayıştay raporları görüşülecek.
Çarşamba günü TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay’ın bütçeleri ele alınacak. TBMM Genel Kurulu ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çarşamba ve perşembe günleri çalışmalarına ara verecek.
Haber Merkezi