Fransa’da camiler için güvenlik çağrısı

Fransa’da 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından camilerdeki güvenlik tedbirlerinin artırılması çağrısı yapıldı.

Fransa İslam Konseyi’nin (CFCM) X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Trappes ve La Verriere şehirlerinde önceki gün düzenlenen ırkçı terör saldırısının ardından, ülkedeki tüm cami yetkililerine azami dikkat çağrısı yapıldı.

Açıklamada, cami yetkililerinin şüpheli kişileri tespit etmek için kontrolleri yoğunlaştırmaları, cami yakınlarındaki araçlara dikkat edilmesi ve yangın söndürme tüpleri ile acil çıkış kapıları gibi güvenlik ekipmanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, ibadethanelere güvenlik kameraları yerleştirilmesi talep edildi.

Açıklamada ayrıca, bazı medya organlarının İslam karşıtı kişiler ve suçluların Müslümanlara yönelik nefrete sebep olan bildirilerini yayımlamaya devam etmesinin kabul edilemez olduğu bildirildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) de Fransa’da gerçekleşen saldırıyı kınayan birer mesaj yayınladı.