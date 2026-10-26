Fon soruşturmasında 15 tutuklama daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ertan Aydın tutuklandı! Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 kişinin sulh ceza hâkimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hâkimlik, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Tutuklananlar arasında eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ile Altınbaş Holding yöneticilerinden İnan Altınbaş’ın bulunması dikkat çekti. AA

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