Türkiye market fiyatlarında Avrupa ile yarışıyor

Euronews Business’ın Numbeo verilerine dayandırdığı araştırma, Avrupa ülkeleri arasındaki market fiyatı farklarını ortaya koydu.

AB ortalamasının 100 kabul edildiği endekste İsviçre 189,2 puanla Avrupa’nın en pahalı ülkesi olurken, İzlanda 183,6 ve Norveç 154,4 puanla onu izledi. Türkiye ise 82,1 puanla AB ortalamasının altında kaldı. AB ülkeleri arasında en düşük market fiyatları 66,7 puanla Romanya’da görüldü. Araştırmada 18 temel üründen oluşan market sepetinin AB genelindeki ortalama maliyeti 69,84 euro olarak hesaplandı. Aynı sepet Fransa’da 87,40, Almanya’da 75,20, İtalya’da 80 ve İspanya’da 63 euroya ulaştı. Türkiye’nin fiyat endeksi AB ortalamasının altında kalsa da bazı Avrupa ülkelerinden daha yüksek seviyede gerçekleşti. Haber Merkezi Haber Merkezi

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