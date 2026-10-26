İsveç yine “Gazze’ye özgürlük” dedi

İsveç’in başkenti Stockholm’de toplanan yüzlerce kişi bu hafta sonu da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan bölgesinde bir araya gelen göstericiler, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını istedi. “Özgür Filistin, Özgür Gazze”, “Soykırımı durdurun” ve “İsrail’e boykot” yazılı pankartlar taşıyan grup, “Gazze’de çocuklar öldürülüyor” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları eşliğinde İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, ABD yönetiminin de Gazze’deki savaş suçlarına ortak olduğunu vurguladı.

Gösteriye katılan “Adil Bir Barış İçin Avrupalı Yahudiler” (European Jews for a Just Peace) örgütünün başkanı, Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada “Benim adım Dror Feiler. Filistin halkının özgürlük mücadelesine olan dayanışmamı göstermek için buradayım. Ayrıca Filistinli lider Marwan Barghouti ve diğer tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını talep etmek için de buradayım. Özellikle de hiçbir yargılama olmaksızın, katlanılamaz şartlar altında, işkence ve çok daha fazlasına maruz kalarak aylarca, yıllarca tutulan çocukların serbest bırakılmasını istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

