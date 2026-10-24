Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, “Adaletin olmadığı yerde güven olmaz” diyerek adaletin toplumların huzur içinde yaşamasının temel şartı olduğunu vurguladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Atatürk Üniversitesinin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu. Özkaya, “Bir insan uzun ömürlü olmak isterse ‘adaletli olsun’ diyorum. Bu durum devletler için de geçerlidir. Adaletli olmak ömrü uzatır. Gerçekten de adalet toplumların huzur ve güven içinde yaşamasının temelidir. Adaletin olmadığı yerde güven olmaz. Güvenin olmadığı yerde toplumsal ilişkiler zarar görür.” dedi.

Gençlere adalet çağrısı

Üniversitelerde farklı düşüncelerin saygı çerçevesinde tartışılmasının bilim hürriyeti açısından önem taşıdığını vurgulayan Özkaya, gençlere şöyle seslendi: “Hangi mesleği seçerseniz seçin, hangi görevi üstlenirseniz üstlenin asla adaletten ayrılmayın.” Bilgi ve imkânları doğru ve adil kullanmanın önemine dikkat çeken Özkaya, “Adaletli insan, kendi hakkını koruduğu kadar başkasının hakkına da saygı gösteren insandır” dedi.

Adalet hepimizin sorumluluğu

Adaletin toplumların huzur ve güven içinde yaşamasının temeli olduğunu vurgulayan Özkaya, “Adaletin olmadığı yerde güven olmaz. Güvenin olmadığı yerde toplumsal ilişkiler zarar görür” dedi. Adalet duygusunun güçlü olduğu toplumlarda insanların devlete daha fazla güven duyduğunu ve toplumsal dayanışmanın arttığını belirtti.