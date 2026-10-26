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26 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İstanbul Barosu yeni başkanını seçti

26 Ekim 2026, Pazartesi 00:30
Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda oy sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu’nun yeni başkanı seçildi. Mevcut başkan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada "Hoşça kalın" diyerek veda etti.

Yaklaşık 70 bin avukatı bünyesinde barındıran İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Baro yönetiminin belirlendiği kritik seçimde sandıklar açıldı ve oyların dağılımı netleşti.

Ümit Kocasakal 10 bin barajını geçti

Seçimde yarışan iki güçlü gruptan Cumhuriyetçi Güç Birliği’nin adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oy alarak İstanbul Barosu'nun yeni başkanı oldu.

2024-2026 dönemi başkanlığını yürüten ve Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olarak yeniden seçime giren mevcut başkan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise resmi olmayan sonuçlara göre 7 bin 22 oyda kaldı.

İbrahim Kaboğlu’ndan veda mesajı: "Yolumuz açık olsun"

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından kameraların karşısına geçen İbrahim Kaboğlu, demokratik ve barışçıl bir ortamda seçim sürecini tamamladıklarını belirtti. Görev süresi boyunca katılımcı bir model benimsediklerini vurgulayan Kaboğlu, şu ifadelerle veda etti:

"Katılımcı bir anlayışla kolektif, kapsayıcı bir yönetim anlayışını uygulamaya koyduk ve hukukun gelişmesine bizler hep birlikte katkıda bulunduk. Bizim bu katkımız İstanbul Barosu tarihinde müstesna bir yere sahip olacaktır. Çünkü biz anayasanın ve avukatlık kanununun gereklerini hep uygulamaya koyduk. Komisyonların ve merkezlerin yöneticilerinin seçimle belirlenmesi bu yolla oldu ve bunlar asla geriye döndürülemez olan kazanımlardır. Hukuk yolunda yolumuz açık olsun. Hoşça kalın." (ANKA)

Etiketler: İstanbul Barosu, Ümit Kocasakal, İbrahim Kaboğlu, baro seçimleri, seçim sonuçları, son dakika, avukat haberleri
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