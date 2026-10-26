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26 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Almanya'nın aradığı zehir taciri İzmir'de yakalandı

26 Ekim 2026, Pazartesi 01:01
İçişleri Bakanlığı, Almanya adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha'nın İzmir'de yakalandığını duyurdu.

 

İçişleri Bakanlığı, Almanya adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha'nın İzmir'de yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yakalama çalışmaları Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde yürütüldü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Berısha yakalandı.

Bakanlık açıklamasında, operasyonda emeği geçen emniyet ve istihbarat birimleri tebrik edildi. (ANKA)

Etiketler: Almanya, uyuşturucu ticareti, uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha
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