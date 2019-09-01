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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Eyylence

01 Eylül 2019, Pazar

Değerli kardeşlerim, 

Geçtiğimiz hafta başında dolar, gece yarısı diyebileceğimiz bir zamanda ani bir hareketle yükseldi. Hamdolsun, anında müdahale edip ateşi söndürdük. Doların saltanatı sadece yarım saat sürebildi. 

Bazıları bu ani yükselişin sebebini “Flash Crash” tabir ettikleri bir şeyle açıklamaya çalıştı. Vatandaşımız da soruyor haliyle nedir bu flaş kreş? Belki aranızda duyanlar olmuştur: Şu sıralar dünya devleri kendi arasında ticaret savaşları yapıyor. Filler “crash” yaparken, yani çarpışırken, olan çimenlere oluyor! Tabiî, ben ekonomist olduğum için olaya bir de şu açıdan bakıyorum: Ekonomi devi olan ülkelerin paraları “flaş flaş” gelişmelerle değerlenirken, ekonomilerini büyütmek isteyen diğer ülkelerin paraları da kreşe gidiyor. Uyusun da büyüsün ninni! Artık bunları yemiyoruz… Yarım saat içinde de oyunlarınızı bozuyoruz…

Ekonomimizin bozuk olduğunu iddia edenlere derim ki; eğer dediğiniz gibi bozuk olsa uçak alımlarını konuşur muyduk? Hamdolsun, Amerika’sı olsun Rusya’sı olsun bütün büyük devletler bize uçak satma yarışına girdi. Çok ihtiyacımız olduğundan değil de maksat onlar da sebeplensin diye birkaç bir şey alabiliriz. Orman yangınlarında uçaklarımız çok tenkit edildi. SU-35’leri bunun için değerlendirebiliriz. Su-57’lerin su kapasitesi daha büyük diyorlar, birkaç sene bekleyip bir büyük numarayı almak daha mantıklı olabilir. 

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