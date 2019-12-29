''Pool''luk

BîHaber: “Erdoğan’a saldıranların asıl hedefi Kanal İstanbul!” Yeni Şaplak: “MTV’deki % 10’luk indirim jestini gören vatandaşlar, araba galerilerine hücum etti!” Karaşam: “Asgarî ücrete enflasyondan büyük zam müjdesi! ”

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