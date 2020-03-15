BiHaber: “Putin’in toplantı öncesi şehitlere saygı için iki dakika ayakta bekletmesini bile yanlış anlayan hainler var…” Sabbah: “Erdoğan’ı bekletme videosu montaj çıktı! 2 dakikalık beklemenin 8 dakika videosu olur mu?” Akşit: “Virüs yeni açılan partilerle ülkemize giriş yaptı!”

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