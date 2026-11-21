Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesimi Yeni Mahalle mevkisinde yolcu otobüsleri, minibüs, panelvan ve otomobillerin karıştığı zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar bulundukları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü güzergahta ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. AA

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