Küresel piyasalarda ürün fiyatlarının gerilemesiyle birlikte akaryakıtta indirim rüzgarı esmeye devam ediyor. Motorine bugün yansıyan 6 TL 58 kuruşluk indirimin ardından, benzine de bu gece yarısından itibaren 1 TL 86 kuruş indirim geliyor.

Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatlarında yaşanan düşüş, yurt içindeki pompa fiyatlarına doğrudan yansımaya başladı. Motorinin ton fiyatının 1.200 dolar psikolojik sınırının altına inerek 1.177 dolar seviyelerinde işlem görmesiyle birlikte, motorin grubunda bugünden itibaren geçerli olmak üzere 6 TL 58 kuruş indirim uygulandı.

Benzine bu gece yarısı indirim geliyor

Motorindeki sert düşüşün ardından benzin fiyatları için de beklenen haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası piyasalardaki gerilemeye paralel olarak benzinin litre fiyatında bu gece yarısından (Cumartesi gününden) itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 86 kuruş indirim bekleniyor.

Yeni indirimler kapıda mı?

Sektör temsilcileri, küresel piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin henüz durulmadığına dikkat çekiyor. Düşüş eğiliminin önümüzdeki günlerde de devam etmesi halinde, akaryakıt fiyatlarında yeni indirimlerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

(ANKA)