Dünya Çocuk Hakları Günü’nde açıklanan verilere göre, ceza infaz kurumlarındaki 12-17 yaş arası çocukların sayısı bir yılda yüzde 9,4 artarak 5 bin 121’e çıktı.

Çocukların 3 bin 809’u tutuklu, 1312’si hükümlü. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Selmin Cansu Demir, çocuk kapalı kurumlarında kapasitenin yüzde 27 aşıldığını, 35 ilde çocuk mahkemesi bulunmadığını belirtti. Demir, çocukların tutuklanmasının onları okuldan ve ailelerinden uzaklaştırdığına dikkat çekerek özgürlüğü kısıtlamayan tedbirlerin önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı. Meclis araştırmasına katılan çocukların yüzde 51,1’i kuruma gelmeden önce okulu bıraktığını, yüzde 87,1’i ise daha önce çalıştığını söyledi. Demir, çocukların yeniden suça sürüklenmesini önlemek için tahliye sonrasında güvenli barınma, eğitim ve psikososyal desteğin sağlanması gerektiğini kaydetti. Haber Merkezi

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