Kariyer.net tarafından 1.500'ü aşkın çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen "Toplantı Kültürü Araştırması", iş hayatındaki tahmin edilemezliğin ve verimsizliğin arkasındaki temel sebepleri ortaya koydu. Araştırma verilerine göre çalışanların %69'u haftada en fazla 3 toplantıya katılmasına rağmen, katılımcıların neredeyse yarısı toplantıların verimsiz geçtiğini düşünüyor.

Yılda ortalama 1,9 milyon kişinin yeni işine yerleşmesine aracılık eden Kariyer.net, çalışma hayatındaki güncel dinamikleri incelediği Toplantı Kültürü Araştırması 'nın sonuçlarını paylaştı. Sonuçlar; tekrarlayan rutinler üzerine kurulu "standart iş günü" kavramının yerini değişen önceliklere ve belirsiz süreçlere bıraktığını gösteriyor.

Toplantılar verimsiz: "%12'si E-posta olabilirdi"

İş hayatındaki zaman kaybının genellikle toplantı yoğunluğundan kaynaklandığı düşünülse de araştırma verileri farklı bir tabloya işaret ediyor. Katılımcıların %69’u haftalık takviminde yalnızca 1 ila 3 toplantı bulunduğunu belirtirken, haftada 10 ve üzeri toplantıya katılanların oranı sadece %6 'da kaldı.

Ancak toplantı sayısındaki bu düşüklüğe rağmen verimlilik karnesi oldukça zayıf:

Katılımcıların %45’i toplantı verimliliğini 5 üzerinden 1 veya 2 olarak puanladı.

Toplantılarının tamamının verimli geçtiğini söyleyenlerin oranı yalnızca %6 oldu.

Çalışanların %12’si bazı toplantılar için "Bu toplantılar e-posta olabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Karar alınıyor ama uygulanmıyor

Araştırma, toplantılarda alınan kararların hayata geçirilmesinde ciddi bir uygulama sorunu yaşandığını da gözler önüne seriyor. Katılımcıların %42’si kararların alındığını ancak uygulama aşamasının aksadığını belirtirken, %16’sı toplantılarda sadece konuşulduğunu ve karar alınamadığını ifade etti. Hem karar alınıp hem de uygulandığını söyleyenlerin oranı ise %34 'te kaldı.

Öte yandan, verimlilik sorununun çalışanların bireysel çabasından kaynaklanmadığı görülüyor. Çalışanların %48’i toplantılara her zaman hazırlandığını, yaklaşık %80’i ise aktif rol aldığını belirtiyor. Bu tablo, asıl sorunun çalışanlardan ziyade şirket içi süreçler ve iletişim mekanizmaları olduğunu ispatlıyor.

Kariyer.net'ten yeni adım: Hesaplama araçları

Araştırma, çalışanların iş süreçlerinin yanı sıra özlük hakları ve finansal konularda da güvenilir bilgiye ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Kariyer.net, çalışanların en sık araştırdığı konuları tek bir çatı altında toplayan Hesaplama Araçları 'nı kullanıma sundu.

Yeni platform üzerinden kullanıcılar; yıllık izin süresi, fazla mesai ücreti, gelir vergisi, kıdem ve ihbar tazminatı, işsizlik maaşı ve emeklilik gibi kritik hesaplamalara hızlı ve güvenilir şekilde ulaşabiliyor.

CEO Fatih Uysal: "Temel ihtiyaç netlik"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal , birçok çalışanın artık tipik bir iş gününü tanımlamakta zorlandığına dikkat çekerek şunları söyledi: "İnsanlar yalnızca zamanlarını değil, değişen öncelikleri, karar süreçlerini ve bilgi akışını da yönetmeye çalışıyor. Çalışanların karşı karşıya olduğu temel ihtiyaçlardan biri netlik. Bu sebeple çalışanların ihtiyaç duydukları güvenilir bilgiye hızlı erişebilmeleri ve çalışma hayatına ilişkin sorularına kolay cevap bulabilmeleri her zamankinden daha önemli hale geliyor."