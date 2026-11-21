DİSK tarafından “Gelirde Vergide Ülkede Adalet için Emekçi Buluşmaları”nın Muğla ayağı, konfederasyon üyelerinin yanı sıra emeklilerin ve köylülerin de katılımıyla gerçekleştirildi.

“Hayat pahalı, emek ucuz, insanca yaşamak istiyoruz” yazılı pankartın ardında toplanan DİSK üyeleri, “İşçiyiz, haklıyız kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” ve “Sermayeye değil, emekçiye bütçe” sloganları attı. Konfederasyon Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz. Çünkü bu ülkede öyle bir düzen kurdular ki bu düzenin bütün çarkları, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Bu düzenin bütün çarkları işçiden alıp, yoksuldan alıp patrona, zengine vermek için dönüyor. Bu düzen her şeyi piyasanın konusu haline getiriyor. Her şeyi paralı hale getiriyor” dedi. Muğla - Anka

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