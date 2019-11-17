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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Takın edebini

17 Kasım 2019, Pazar 12:21
Hepinize merhabalar çok saygıdeğer Pazarola okurları!

Nabersiniz? Beni soracak olursanız iyiyim. Ama soracak olmazsanız kötüyüm. Sırf kötüyüm dememek için sorulduğunda iyiyim diyorum, halbuki insan her zaman iyi olmak zorunda değildir. Bazenleri de kötü olabilir, mutsuz olabilir, umutsuz olabilir. Önemli olan yıkılmayıp ayakta olmak değildir, yıkıldıysan yeniden ayağa kalkabilmektir. Düşmekle ilgili en güzel şey de, yapılabilecek tek şeyin kalkmak ve yoluna devam etmek olmasıdır. Yalnızca insanların hayatlarında iniş-çıkışlar olmaz. Toplumun en küçük müessesesinden devletlere kadar her şey doğar büyür ve ölür. Devletlerin de iyi zamanları olur, gelin görün ki biz devletimizin pek kötü zamanlarına şahit oluyoruz. 

Meselâ ekonomimiz... Eskiden olsa yazarkasalar çoktan havalarda uçuşurdu. Lâkin şimdi Hazine ve Maliye Bakanı’nın adını ağzımıza alırken bile edebimizi takınmamız buyruluyor. Edebimi takınarak söylüyorum ki, Hazine ve Maliye Bakanı ekonomik gidişatı eleştirenleri terörist olmakla suçlamış. Son zamanlarda önüne gelene terörist demek de pek popüler oldu. Ayağım taşa değse, taş terörist olabiliyor. Ne gibi bir tanımı var bu kelimenin. Hükümetin doğrusuna doğru demek vatanseverlik, yanlışına yanlış demek teröristlik mi oluyor? 

12 BİN YILLIK GÖL

Buyursunlar efendim, toplumun bir kesimi kürklerine beslenme planı oluştururken bir kısmı açlık ve yoksullukla mücadele etsin, biz edebimizi takınalım. Oturdukları makamda millete ne gibi bir hizmet ettiği merak konusu olan vicdan yoksunu insanlar maaşlarına gelen zamlarla “üstün hizmetlerinin” ödülünü alırken, işsizlikle mücadele edip ailesini geçindirmeye çalışan insanlar kendilerini çaresizlik içerisinde sıkışmış hissetsin, biz edebimizi takınalım. Cumhurbaşkanı tarafından “Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmak” şeklinde açıklamalar yapılırken bir yandan define “söylentisi” için 12 bin yıllık Dipsiz Göl yok edilsin, biz edebimizi takınalım. Zaten görünüşe bakılırsa söylendiği kadar dipsiz de değilmiş. Elhamdülillah bugün de dış mihrakların ve şer odaklarının ülkemiz üzerinde oynadığı kirli oyunlardan biri daha açığa çıktı. 

BOYUN BORCU

Beyefendiler ve hanımefendiler hiç merak buyurmayın, biz edebimizle eleştirmesini, konuşmasını biliyoruz. Bu ülkenin geleceği olan gençler olarak da haksızlıklar karşısında susmaya pek niyetimiz yok. 

Çünkü umutsuzlukla, bıkkınlıkla, susarak kaybedecek bir dakikamız bile yok. Ülkemiz için, dünyamız için elimizden ne geliyorsa yapmak boynumuzun borcu. O yüzden yapılan hatalardan dersler çıkartıp ileri bakmalıyız. Edebimizle, dik duruşumuzla, kararlılığımızla, vatan sevgimizle, birliğimiz beraberliğimizle biz terörist değil, bu Cennet Vatanın bir parçasıyız. Haftaya daha güzel haberlerle yeniden birlikte olmak dileğiyle, esen kalın! 

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