6’lı Masa’nın aklı net

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6’lı Masa’nın bundan sonra da somut olarak neler yapılması üzerinde durulacağını belirtirken, “Tek adam yönetiminden istişarenin yapıldığı, meclisin aktif hale geldiği bir döneme girmek istiyoruz yeniden. Onun için bir defa aklımız bu noktada net” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

2 Ekim’de 2. Tur görüşmelere başlayacak olan altılı masanın bundan sonra da somut olarak neler yapılması üzerinde durulacağını söyleyen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Altılı masa olarak temel hedefimiz bu sistemi değiştirmek” dedi. TV5 canlı yayınında soruları cevaplandıran Karamollaoğlu, “Eskiden koalisyonlar parlamenter sistemde seçim sonrası oluşurdu. Meclisteki aritmetiğe göre partiler bir araya gelir, ittifak ettikleri konuları aralarında görüşür, neticede çoğunluğu sağlayacak bir oluşumla meclisten güven oyu isterlerdi. Şimdi ise öyle bir ortam yok. Şimdi bizim altılı masa olarak temel hedefimiz bu sistemi değiştirmek. Tek adam yönetiminden istişarenin yapıldığı, meclisin aktif hale geldiği kanunların meselelerin mecliste müzakere edilerek olgunlaştırıldığı bir döneme girmek istiyoruz yeniden. Onun için bir defa aklımız bu noktada net” diye konuştu.

BAZI İŞADAMLARI SERMAYELERİNİ DIŞARIYA GÖTÜRÜYOR

AKP’nin güvendiği iş adamlarının bile artık sermayelerini yurt dışına götürdüğüne dair birçok iddialarla ilgili soruyu da cevaplandıran Karamollaoğlu, “Bu da bir gerçek, iş adamları menfaatlerini çok ciddi bir şekilde gözetirler. Kaybetmek istemezler. Bugün bir iktidar onlar için her türlü imkanı hazırlasa bile bir gün gelip bu çarkın ters dönebileceğini düşünürler, tedbir alırlar. Şimdi Türkiye belli bir istikamete doğru gidiyor. Sadece isimleri önde olan, beş, altı tane iş adamı var. Bütün ihaleler bu insanlara veriliyor” dedi.

YOLSUZLUK TAHMİNLERİMİZİN ÜSTÜNDE

Yolsuzluğun tahminlerinin çok ötesinde olduğunu söyleyen Karamollaoğlu şunları söyledi: “Yani olmaz bu kadar yolsuzluk denilecek mertebededir diye düşünüyorum. Başlangıçtan itibaren bu yolsuzluğun belli bir kısmı belli yetkilere sahip çevrelere aktarılıyor. Sonra onun altındakiler de bölüşülüyor. Hem ihaleyi alanlar, hem de taşeronlar tarafından. Ama en son kademe olarak çalışan insanlara karınlarını bile doyurmakta zorluk çekecekleri bir ücret ödeniyor. Korkunç olan bu. Eğer siz o ihalede çalışan insana geçimini sağlayacak kadar bir ücret verseniz verebilirsiniz. Ama o ücret ona verilmiyor. İşte çalışarak yoksullaşmak buradan geliyor. Hem çalışıyor insanlar ama karnını doyurmakta aciz. Kendilerine verilen her işi yapmak mecburiyetinde hissediyor. Çıkarsa yeni bir iş bulamıyor.”