AKP’ye zorla üye yapıyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV’de canlı yayına konuk oldu.

Davutoğlu, erken seçimle ilgili, “Sayın Erdoğan bir yol ayrımında. Cumhur İttifakı’yla seçim kazanması çok zor. Reformlar diyor. “Sakın reformlardan bahsetme, sen bizim eserimizsin” diyor. Erdoğan’a uyarı niteliği taşıması burada. (…) Şu an erken seçim şartları var, ama hukuksal olarak zor. Her şey Cumhurbaşkanı’na endekslendiği için. AK Parti tabanından büyük kopuşlar var. AK Parti’nin üye sayısı artmış. Niye artıyor biliyor musunuz? Bir Mardinli, “İŞKUR’da iş bulabilmek için zorla üye yaptılar” diyor. Bu mudur siyaset anlayışı? Bu sadece Mardin’e has değil. Türkiye’de siyasetin bir seviyesinin olması gerek. ‘Bu hareketin delisi çoktur’ demek ülkücü harekete hakaret” ifadelerini kullandı.