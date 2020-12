Akşener: Bütçe açığı, millet yerine eşi dostu yandaşı düşünmekten dolayı oluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısındaki konuştu.

Akşener, konuşmasına, Gaziantep'te bir üniversite hastanesinin, Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım biriminde oksijen cihazının patlaması nedeniyle çıkan yangında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı.

Bu hafta, Maraş katliamının yıldönümü olduğunu dile getiren Akşener, "Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Yani insan hafızası unutur. Ama bazı şeyler asla unutulmamalıdır. Ülkeyi felaketin eşiğine getiren olaylar, asla unutulmamalıdır. Bu olaylara sebep olan süreçler, asla unutulmamalıdır." diye konuştu.

Nefret ve düşmanlığa karşı her zaman saygıyı ve dostluğu savunacaklarını belirten Akşener, ayırmaya, ayrıştırmaya çalışanlara karşı her daim, bir arada yaşamayı savunacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin, vizyonsuz bir dış politikayla, diplomasiyi, ülke liderleriyle kanka muhabbetinden ibaret zanneden bir cehaletin pençesinde her geçen gün itibar kaybettiği, karanlık ve sisli bir yolda hızla ilerlediğini öne süren Akşener, şu ifadelere yer verdi:

"Dış politika; bir ülkenin ön savunma hattıdır, güvenliğidir, ekonomik coğrafyaya hükmetme yeteneğidir, çatışmaların, silahsız olarak çözümlenmesine imkan verecek gücüdür, devletin prestijidir. Dış politika, sadece düşmanlara karşı değil dost ve müttefiklere karşı da ülkenin hak ve hukukunun koruyucusudur. Sayın Erdoğan'ın ve cahil danışmanlarının elinde Türkiye, maalesef egemenlik hakkını kullandığı için cezalandırılmak istenen bir ülke durumuna geldi. Bu böyle gitmez. Türkiye, bu vizyonsuzluğu, bu beceriksizliği daha fazla taşıyamaz. Diplomasideki tehditler, slogan atarak bertaraf edilemez. Devlet yönetmek ciddiyet ister. Şartlara göre pozisyon almak başkadır, dayatılan her şartın şekline girmek başkadır."

İYİ Parti olarak, Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin, her yaptırımın, her düşmanca adımın karşısında olduklarını vurgulayan Akşener, "Darbe meraklısı, vesayetçi Dışişleri Bakanı inanmak istemese de milletimiz, sandıkta yetkiyi bize verdiği vakit yönetme sorumluluğunu aslanlar gibi alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

İYİ Parti iktidarında, Türkiye'yi dünya sahnesinde yeniden hak ettiği itibarlı konuma ulaştıracaklarını belirten Akşener, bunu iş bilmez birkaç atanmışla değil Türk hariciyesinin yetiştirdiği çok değerli diplomatlarıyla yapacaklarını ifade etti.

Akşener, "O kutlu gün gelene kadar ise bıkmadan, usanmadan, yapılan hataları söylemeye, doğru yolu göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Akşener, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Partili milletvekillerinin bütçe görüşmelerinde milletin hakkını savunmak için mücadele ettiğini vurgulayan Akşener, "Bu mücadeleyi normal şartlarda vermediniz. Bu mücadeleyi üç-beş atanmışın, darbecilerin şımarıklığını aratmayan tavırlarına karşı verdiniz. Bu mücadeleyi milletin vekillerini sarayın memurlarına ezdirmeye kalkan bir küstahlığa karşı verdiniz. Emin olun ki milletimiz, vekillerine dolayısıyla kendisine yapılan saygısızlıkları unutmayacak. Sandık günü geldiğinde bunun faturasını iktidarın önüne koyacak." diye konuştu.

Türkiye'nin çok zorlu bir yılı geride bırakmak üzere olduğunu anımsatan Akşener, toplumun geniş kesiminin 2020 yılını tasarrufla geçirdiğini söyledi.

"2021 bütçesinde tasarruf ve ciddiyet yok"

Meral Akşener, bu düzenin böyle süremeyeceğini, millet tasarruf ediyorsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tasarruf etmek zorunda olduğunu belirtti.

Bütçe açığının esnafa, çiftçiye, işsize yapılan yardımlardan değil, tasarruf yapılmamasından kaynaklandığını savunan Akşener, "iktidarın sefa sürmekten bir adım geri atmadığını, millet yerine eşi dostu yandaşı düşündüğünü ve bütçe açığının bundan dolayı oluştuğunu" öne sürdü.

Akşener, 2021 yılı bütçesinin milletin derdine derman olmayacağını, tam tersine milletin sırtındaki yükü artıracağını iddia etti.

"Devlet akıl ve liyakate dayalı bir anlayışla yönetilmeli"

Akşener, konuşmasının bir bölümünde Ankara İtfaiye Meydanı Esnaf Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Turgut Uslu'ya söz vererek, kürsüye çağırdı.

Uslu'nun ardından konuşmasına devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, devletin akıl ve liyakate dayalı bir anlayışla yönetilmesi durumunda büyük bir kalkınma hamlesinin yaşanacağını ifade etti.

Son açıklanan destek paketinde esnafa ayrılan yardımın 4 milyar lira civarında olduğunu dile getiren İYİ Partri Genel Başkanı Akşener, bu paranın 2021'de devletin faiz harcamalarına ayırdığı paranın 40'ta biri kadar olduğunun altını çizdi.

Ahlak, adalet ve dürüstlüğün olmadığı yerde bereketin olmayacağına dikkati çeken Akşener, bu nedenle öncelikle ülkeyi yönetenlerin ahlaklı, adil ve dürüst olması gerektiğini dile getirdi.

Akşener, 'Türk milletinin, dişinden tırnağından artırıp Cumhuriyet boyunca yaptıklarını satan bir iktidarın, artık millete vereceği bir şey kalmadığını" savundu.

Uzaktan eğitim sürecinde aksaklıkların yaşandığının altını çizen Akşener, internet kesintisi nedeniyle bazı öğrencilerin derslere katılamadığını kaydetti.