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9 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Akşener: DP bir siyasi gelenektir

08 Ocak 2022, Cumartesi 17:00
Bir program sebebiyle şehir dışında olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gönderdiği videolu mesajında şunları söyledi:

“Demokrat Parti Türk milleti olarak 150 yıllık demokrasi yolculuğumuzun ve bu yolculukta edindiğimiz tecrübelerimizin en önemli kalelerinden biridir. Demokrat Parti aynı zamanda bir siyasî gelenektir. Demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu; benim siyasî hayatımda çok özel ve kıymetli bir yeri olan Süleyman Demirel’i ve vesayet döneminde bile demokrasi meşalesini yere düşürmeyen Turgut Özal’ı saygı ve rahmetle anıyorum. 76. yaşınızı yürekten tebrik ediyorum.”

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