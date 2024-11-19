"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Ali Bulaç: 15 Temmuz’un vuzuha kavuşması gereken bir sürü noktası var

19 Kasım 2024, Salı
İlahiyatçı Yazar Ali Bulaç, 15 Temmuz ile ilgili şöyle konuştu:

“Bir darbe olmadı. Tabiî bir darbe teşebbüsü askerî bakımdan, belki öyle tanımlamak lâzım bana sorarsanız. Alman siyaset bilimci var Carl Schmitt, ona göre büyük reformlar devrimler istisnai zamanlarda olur. İstisnaî zamanı da şöyle tanımlamak mümkün: Meselâ lidere suikast düzenlenir, darbe teşebbüsü yapılır yahut da darbe yapılır. Ya da iç savaş çıkar ya da ülke savaşa girer. Bu dört durum istisnaî zamandır. Böyle istisnaî zamanlarda organize olan kadro inisiyatifi ele geçirir ve daha öncesinden neyi tasarlamış ise kafasında reform veya Devrim olarak onu yapar. (...) Bana göre 15 Temmuz da istisnaî bir zaman olarak tanımlanabilir. (...) Bunu Önümüzdeki senelerde daha iyi anlayacağız. Çünkü vuzuha kavuşması gereken bir sürü nokta var. Şu anda elimizde yeterince sahih bilgi yok. Ama genel olarak bir istisnaî zaman oldu ve bu istisnaî zamanda Türkiye yepyeni bir döneme girmiş oldu. Bu yepyeni dönem de yani ileriye doğru bir dönem mi yoksa nasıl diyelim, geri vitese mi takıldı, ülkenin genel gidişi.”

İstanbul - Sedat Serdar

Okunma Sayısı: 629
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail mahpuslara işkence yapıyor

    Filistin: Katliamın sorumlusu ABD yönetimi

    Filistin’de El Halil uyarısı

    Kuzey-Güney Kore gerilimi tarihteki en kötü seviyesinde

    Rusya, balistik füze saldırısı olursa nükleer silahla cevap verecek

    Zorlu koşullarda saatler boyunca çalıştırılıyorlar! 160 milyon çocuk okul yerine işe gitmek zorunda kalıyor!

    Ekvador'da 2 aylık acil durum ilan edildi

    İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlendi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Hizbullah: Tel Aviv'deki hassas askeri noktalara saldırdık

    Rize'nin Çayeli ilçesindeki heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    ABB'nin skandal konser harcamalarına ilişkin tartışma büyüyor

    Laiklik dindara da dinsize de ilişmez

    Ali Bulaç: 15 Temmuz’un vuzuha kavuşması gereken bir sürü noktası var

    Ekonomik krizin acı tablosu: Pazarlar bomboş, esnaf mutsuz

    Papa: Soykırım mı araştırılsın

    İsrail'in merkezine füze saldırısı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

    Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi

    Yaralılar ölümü bekliyor

    İsrail’e hala silah gönderiyorlar!

    En Çok Okunanlar

    Sebahattin YAŞAR

    Güven
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdurrahman AYDIN

    “Kırk yıldır bana hizmet eden arkadaşımı çöpe atmam!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mustafa Kemal’in cenaze merasimi
    Cevher İLHAN

    Yine katakulliye getirme tezgâhıyla
    Ali FERŞADOĞLU

    Masumlara şefkatle mükellef değil miyiz?
    Genel

    Mersinli Abdunnur’un hikâyesi
    Orhan ALAGÖZ

    “Vefası olanın vedası olmaz...”
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur emniyeti, asayişi, hürriyeti, adaleti temin eder
    Faruk ÇAKIR

    Komşunun külüne muhtaç değil miydik?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.