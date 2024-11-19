Ali Bulaç: 15 Temmuz’un vuzuha kavuşması gereken bir sürü noktası var

İlahiyatçı Yazar Ali Bulaç, 15 Temmuz ile ilgili şöyle konuştu:

“Bir darbe olmadı. Tabiî bir darbe teşebbüsü askerî bakımdan, belki öyle tanımlamak lâzım bana sorarsanız. Alman siyaset bilimci var Carl Schmitt, ona göre büyük reformlar devrimler istisnai zamanlarda olur. İstisnaî zamanı da şöyle tanımlamak mümkün: Meselâ lidere suikast düzenlenir, darbe teşebbüsü yapılır yahut da darbe yapılır. Ya da iç savaş çıkar ya da ülke savaşa girer. Bu dört durum istisnaî zamandır. Böyle istisnaî zamanlarda organize olan kadro inisiyatifi ele geçirir ve daha öncesinden neyi tasarlamış ise kafasında reform veya Devrim olarak onu yapar. (...) Bana göre 15 Temmuz da istisnaî bir zaman olarak tanımlanabilir. (...) Bunu Önümüzdeki senelerde daha iyi anlayacağız. Çünkü vuzuha kavuşması gereken bir sürü nokta var. Şu anda elimizde yeterince sahih bilgi yok. Ama genel olarak bir istisnaî zaman oldu ve bu istisnaî zamanda Türkiye yepyeni bir döneme girmiş oldu. Bu yepyeni dönem de yani ileriye doğru bir dönem mi yoksa nasıl diyelim, geri vitese mi takıldı, ülkenin genel gidişi.”

İstanbul - Sedat Serdar