SP Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, Belediyelerin başlattıkları yardım kampanyalarının, hükümet tarafından ‘devlet içinde devlet oluşturuluyor’ gerekçesi ile engellendiğini de hatırlatarak, “Bunu doğru bulmuyoruz. Daha da fazla yardımlaşmaya, dayanışmaya, paylaşmaya ihtiyaç varken, taşın altına elini koymak isteyenleri, sorumluluk almak isteyenleri engellemek niyedir? Böylesine önemli bir mücadeleyi siyasi hesaplaşmaya çevirmek niyedir? Yapılacak her iyilik, halkın sıkıntısına nefes aldıracak her yardım, insanımıza uzanacak her el değerli değil midir? Bırakın herkes hayırda yarışsın” dedi.

Kılıç, elektrik, su ve doğalgaz ödemelerinin belli bir süre alınmaması teklifinin uygulamaya konmadığını hatırlattı. İzmir - Yeni Asya

