‘Biz de bunları söylemek istiyorduk’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

Programda partisinin manifestosunu açıkladıktan sonra çok sayıda AKP’liden olumlu dönüş aldıklarını söyleyen Davutoğlu, “Manifestoyu yayınladıktan sonra çok sayıda AK Partili üst düzey yetkili Sayın başbakanım elinize sağlık biz bunları söylemek istiyorduk söyleyemiyorduk dedi” diye konuştu. Söz konusu AKP’li yetkililerin şu anda görevde olduğunu da kaydeden Davutoğlu, “Bu halden çıkmak lâzım. İkili bir hayat süren insanlardan çözüm çıkmaz. Beni çok üzen bir şey, övgü gibi söylendi, ama üzen bir şey. Son dönemde görüştüğüm herkes cesaretinizi kutluyoruz diyorlar. Parti kurmak cesaret işi ise bu ülkede demokrasi yoktur” dedi.