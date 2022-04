Çiftçinin hakkını beşli çeteye verdiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Beşli çeteye verilen dolarların, sağlanan imkanların binde birini yoksulluğa ayırsanız kimse aç kalmaz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Randevu istedik, talebimize cevap verilmedi” diyerek Et ve Süt Kurumu’na geldi. Kılıçdaroğlu, içeri alınmadı. Kurum kapısının, Kılıçdaroğlu giremesin diye telle bağlanması şaşkınlığa neden oldu. Bunun üzerine kurum önünde açıklama yapan CHP liderinin konuşması şu şekilde: “Daha önce TÜİK’e gitmiştim. Çünkü emeklimizin işçimizin hakkını sormalıydık. Sonra MEB’e gitmiştim çünkü çocuklarımızın hakkı yeniyordu. Şimdi de buradayım çünkü çocuklarımızın yine hakkını savunmalıyız. Ebeveynler çocuklarının iyi beslenmesini istiyor. Sağlıklı olmasını istiyor. Ama milletin gücü kalmadı. Dün Tarım ve Orman Bakanı çıkmış Türkiye’de aç açıkta kimse yok demiş. Bu nasıl söylenebilir?”

Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin

“Beşli çeteye verilen dolarların, sağlanan olanakların binde birini yoksulluğa ayırsanız kimse aç kalmaz” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Süt üreticileri, et üreticilerinin açıklamaları var. Aileler et alamıyor çocuklarına. Bir kıyma 98 lira, asgari ücretli nasıl alsın? Bayramdan sonra daha önce yaptığımız gibi milletin sesi mitinglerimize devam edeceğiz. Benim yaptığım çağrı hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesidir. Benim yaptığım çağrı, bu kurumun saygınlığının korunmasıdır. Benim yaptığım çağrı Türkiye’nin itibarının korunmasıdır. Bu yüzden tekrarlıyorum beşli çeteye verdiğiniz imkanın binde birini üreticiye verin, her şey çözülür. Çiftçinin, besicinin saray hükümetinden 211 milyon lira alacağı var. Bu para gasp edilip beşli çeteye verilmiştir.”

Haber Merkezi