Darbe hukukuyla demokrasi olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe hukukuyla demokrasi olmayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Kulübü öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını cevaplayan ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı. “Türkiye demokrasi adına neler kaybetti?” sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, şu cevabı verdi: “Demokrasi neler kaybetti? Çok şey kaybetti aslında demokrasi. Türkiye’de insanımız yaşayarak görüyor, okuyarak değil ve kararını ondan sonra veriyor. Demokrasinin nasıl kaybedildiğini gördük. Her darbeden sonra, askeri darbeden sonra veya askerlerin her müdahalesinden sonra bir hukuk oluştu. Özel bir hukuk oluştu. Biz CHP olarak buna darbe hukuku diyoruz. Darbe hukuku, darbe hukukundan arınmadıkça sistem demokrasi olmaz. Gerçek anlamda demokrasiyi getirmeliyiz. Darbe hukukundan, hukuk sistemini arındırmamız lazım. Demokraside çok şey kaybettik ama kazanmak zorundayız. Gerçek anlamda demokrasi geldiği zaman demokrasinin bir başka özelliği de kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması demektir.”