Demokrasisiz cumhuriyet olmaz

Gazeteci Yazar Mehmet Altan, “Cumhuriyet burada… Demokrasi nerede?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Artı Gerçek’te yazan Altan, “Bugünkü iktidar, kötü olanı daha da kötü yaptı… Devlet sağlam bir temele oturmuş olsaydı bozamazdı zaten” dedi.

“Sorunun temelini görmezsek sorunu çözme ihtimali de olmaz. Bu Cumhuriyet ne yazık ki “demokrasiyle” bütünleşemedi. Demokrasisiz bir cumhuriyetin başarılı olma şansı yoktur” diyen Altan, “İtiraf edelim ki toplumdan da henüz sağlam bir demokrasi talebi gelmiyor. Kutuplara ayrılmış olan toplum, “düşman” olduğu kesimin ezilmesini demokrasiye tercih ediyor. Bu tercihin sonunda da adaletsiz ve aç kalıyor. Annem sık sık “Allah açlıkla terbiye etmesin” derdi… Ama galiba biz açlıkla terbiye olacağız… Çocuğuna bir kalem pirzola alamayan milyonlar sonunda “çare nedir” diye sormak zorunda kalacak. Çare demokrasidir… Başka da çare yoktur. Bugüne dek demokrasi dışında her yolu denedik… Her hamaseti dinledik… Her seferinde aynı bataklığa çıktık. Aynı yollardan gitmekte ısrar edersek… Bugün vardığımız yerden de beterine gideriz” ifadelerini kullandı.

