Demokrat Parti’ye katılım sürüyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara İl Başkanlığı’nda düzenlenen partiye katılanlara rozet takma programına katılarak yaptığı konuşmada, “Nefes almaya ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde ülkenin bize miras bırakılmış maddî ve manevî değerlerini yarınlara taşımak gibi bir görevimiz var. Bu sorumluluğa talip olmuş, geçmişten bugüne hizmet çizgisi içerisinde, kıt kanaat imkânlarla büyük sıçrama hamlelerinde imzası olan bir geçmişe sahibiz” dedi.

Bir misyonun, bir dâvânın sahibi olarak bugün Türkiye’yi yarınlara taşımak gibi büyük bir sorumlulukları olduğunu söyleyen Uysal, “Türkiye’de siyaset adeta bir yerlere savrulmuş, değer yargıları altüst olmuş. Azami düzeyde ilke, prensip, ideal, değer birlikteliği olmaktan çıkmış ve asgari düzeyde makam, mevki, çıkar birlikteliğine dönüşmüş hakim bir siyaset anlayışı var Türkiye’de” şeklinde konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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