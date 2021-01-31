Gerçek bir adalet reformu yapılmalı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ekonomik kriz ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ekonomik kriz için kısa vadede dış kaynak bulunması gerektiğini belirten Erdoğdu “Türkiye, yeni bir kur şoku ile karşılaşmak istemiyorsa, gerçek bir adalet reformu yapmak, kuvvetler ayrılığını tesis etmek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek zorunda” dedi. Türkiye’nin dövize muhtaç olduğunu ifade eden Erdoğdu, “Kısa vadede 50 milyar dolara yakın bir dış kaynak bulması gerektiğini” söyledi. Erdoğdu, Merkez Bankası’ndaki 130 milyar dolarlık rezervinin, sırf doları belli seviyede tutmak için akılcı olmayan bir ekonomi politikasıyla yok pahasına elden çıkarıldığını belirterek “Önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın erittiği rezerv ile kimlere kıyak çektiği incelenmelidir” dedi.

Okunma Sayısı: 336

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.