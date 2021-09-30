Helalleşme süreci başlatmamız lazım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya gelerek konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin birçok sorunu olduğunu savunarak sorunları çözmek için bir araya gelerek konuşulup, tartışılması gerektiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, “Bizim bir helâlleşme süreci başlatmamız lâzım. Bizi tanımanız lazım. Bizim ne söylediğimizi dinlemeniz lâzım. İyiye gitmeyen bir süreç var. Buradan Türkiye’yi çekip çıkartmamız lâzım” ifadelerini kullandı. Hangi parti iktidar olursa olsun ülkenin adaletle yönetilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Adaletle yönetilmeyen ülkenin sonu felâket olur. Çürüme başlar, yozlaşma başlar. Rüşvet olayları alır başını gider. Adaleti bulamazsınız ve sonuçta kimsenin can ve mal güvenliği olmaz, kimse önünü göremez” şeklinde konuştu. AA

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