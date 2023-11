İhlal derhal giderilmeliydi

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, cezaevindeki milletvekili Can Atalay ile ilgili dosyasının Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Uzun ““13. Ağır Ceza Mahkemesi; karar kendisine gelir gelmez Yargıtay’a gönderseydi, “AYM kararını uygulayacak olan biz değiliz, ihlale neden olan mahkemedir, kararı o uygulasın” deseydi, yani 6 gün oyalamasıydı, belki hukuken yanlış bir gerekçe ortaya koymuş olurdu ama yine de kendi içinde tutarlı görülebilirdi. Çünkü Can Atalay Milletvekili seçildiğinde dosya Yargıtay’daydı. Yargılamanın durması ve tahliye kararını vermeyen dolayısıyla ‘hak ihlali’ doğuran kararı veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi idi. Her ne kadar AYM; ihlalin bir an evvel ortadan kaldırılması için yapılacakları tek tek açıkça yazmış olsa da, ayrıca kararın kesinleşmesiyle birlikte infaz aşamasına geçilmiş ve konu tekrar 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin alanına geçmiş olsa da, birinci derece mahkemenin bu değerlendirmesinin öyle ya da böyle hukuken tartışması yapılabilirdi. Ancak tuhaf ve kabul edilemez olan 6 günlük oylama manevrasıdır. Aslolan ihlalin derhal ortadan kaldırılmasıdır” dedi.