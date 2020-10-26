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26 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İthal ürün de bulamayabiliriz

26 Ekim 2020, Pazartesi 19:20
NİĞDE MİLLETVEKİLİ FETHİ GÜRER, “DÜNYADAKİ TÜM ÜLKELERİN, TARIMSAL ÜRÜNLERDE KENDİ VATANDAŞLARINI DÜŞÜNECEĞİNDEN, İHRACAT KISITLAMASINA GİDEBİLECEĞİNE DAİR MART’TAN İTİBAREN İKAZLARDA BULUNDUK. ŞİMDİ TÜM ÜLKELER ÖZELLİKLE TARIMSAL ÜRÜNLER KONUSUNDA İHRACAT KISITLAMASINA GİDİYOR” DEDİ.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi sebebiyle bütün dünyada özellikle tarımsal ürünlerle ilgili ihracat kısıtlamasına gidilmesi ihtimaline karşı, Türkiye’nin aldığı önlemlerin açıklanması için Ticaret Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer’in önergesini cevaplayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye ülkelerin kovid-19’la ilgili olarak ihracat kısıtlaması gibi tedbirler aldığını belirterek, bu konuda ülkemizde yerli üretimin korunmasına yönelik çalışmalar yapılacağını açıkladı. Gürer ise “Çiftçinin tarlasını ekeceği dönemdeyiz. Çiftçi  âcil destek sağlanıp, girdi fiyatlarını düşürülüp toprakla buluşması sağlanmalıdır. İthalat da zorlaşacağına göre, gıda ve tarımsal ürünlerde kıtlık kapımızı çalmasın istiyorsak çiftçiye köylüye sahip çıkılmalıdır” dedi.  

GÜRER: “ÇOK UYARDIK, AMA…” 

Gürer, koronavirüsün geçtiğimiz yıl Aralık ayının sonunda ortaya çıktığını ve Mart ayında da ülkemizi etkisi altına aldığını hatırlatan Gürer, virüsün henüz ülkemize girmeden, bütün dünyayı etkisi altına alacağının öngörüldüğünü söyledi. Gürer, “Dünyadaki tüm ülkelerin, tarımsal ürünlerde kendi vatandaşlarını düşü- neceğinden, ihracat kısıtlamasına gidebileceği yönünde Mart ayından itibaren uyarılarda bulunmuş ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekmiştik. Gelinen noktada aynı uyarıyı DTÖ de yapmaya başladı. Şimdi tüm ülkeler özellikle tarımsal ürünler konusunda ihracat kısıtlamasına gidiyor” dedi. 

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Yetki Bakanlıkta
Bakanlık: Görevimiz değil

NİĞde Milletvekili Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, çiftçiler tarafından kullanılan tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedellerle kiralanması işlemiyle ilgili olarak, “2018 ve 2019 yılarında kaç adet hak sahibi,  işlemlerden, faydalanmıştır? Faydalanan çiftçilerin illere göre dağılımı nasıldır?” şeklinde soruları Cumhurbaşkanı Yardımcısına yöneltti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı yetkisinde olduğunu belirtti. Soru Tarım ve Orman Bakanına iletildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin imzasıyla gelen cevapta, “Önergede bahsi geçen konular 4706 sayılı Kanun gereğince Bakanlığımız görev alanına girmemektedir” ifadeleri yer aldı. Tarım Bakanlığı’ndan cevap alamayınca bu kez aynı soru önergesini yazılı olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiğini söyleyen Gürer, “ Yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir” dedi.  Tarım arazilerinin kiralanmasıyla ilgili soru önergesine 1 yıldan fazla bir zamandır gerçek manada bir cevap alamadığını  da ifade eden Gürer, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Bakanlıkların işlevi değişti. Ciddi yetki karmaşası var. Kimin hangi konuda yetkili olduğu karışıyor. Bakanlar soru önergelerine kapsamlı yanıtlardan kaçınıyor. Veriler konusunda TÜİK adres gösteriliyor. Bakanlıklar sorularımıza doğru kapsamlı yanıt vermelidir. Görev tanımları, yetkileri dahi iki yıldır belirlenememesi düşündürücüdür” dedi. 

 

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