Küçük ortağın haberi var mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından cevap verdi.

Akşener, Erdoğan’ın “Bugün Türkiye’de evine ekmek götüremeyen diye bir şey var mı? OECD ve IMF ölçeklerine göre en iyi konumda olan ülkeyiz” ifadelerini kullandığı görüntüyü paylaştı. AKP ile oluşturulan, Cumhur İttifakı’nın bileşeni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “askıda ekmek” kampanyasına gönderme ya- pan Meral Akşener, Erdoğan’a, “Peki, ‘Askıda Ekmek Kampanyası’ başlatan küçük ortağının, bundan haberi var mı Sayın @RTErdogan?” diye cevap verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomideki kötü gidişe karşı ihtiyacı olanlar için “Askıda Ekmek Kampanyası” başlatmıştı.

PARLAMENTER SİSTEM VURGUSU

İYİ Parti’nin, Cumhuriyet’in 97’inci yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı filmde Genel Başkan Meral Akşener ve Başkanlık Divanı Üyeleri de yer aldı. İYİ Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’inci yıl dönümü nedeniyle bir film hazırladı. Filmie Parlamenter sistem vurgusu yapıldı. Filmde, sokakta bir araya gelen çocukların tahtalarla bir Meclis kürsüsü kurduğu görülüyor. Kurulan Meclis kürsüsü ile gelecek kuşakların parlamenter sisteme yeniden dönüş yapacağı anlatılıyor. Filmin sonunda Akşener ile birlikte rol alan Başkanlık Divanı Üyelerinin çocukları alkışladığı görülüyor.