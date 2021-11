Muhalefet, provokasyon fırsatı vermesin

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Muhalefet, başka çıkış yolu kalmamış, istismarın her türlüsünü deneyecek iktidara manipülasyon ve provokasyon zemini bırakmamalı” dedi.

Recep Gören - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şehit ailesine hakaret ettiği gerekçesiyle görevden alınan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkındaki gelişmeler ile ilgili Uysal, “AKP temsilcileri ve özellikle televizyonlardaki ‘esafil-i şark’ zümresinden şürekasının ‘şehit yakınlarına küfür’ mevzuunda söyledikleri en hafifinden şark kurnazlığı, riyakârlık akan, itikatlarıyla amelleri örtüşmeyenlerin ahlâk satması kabilinden. Elbette ‘şehitlik/gazilik’in milletimizin anlam/ruh dünyasındaki yeri müstesna! Ve bu hususta yapılan hatayı hiçbir şey tevil etmez! Sayın Erdoğan başta ‘şehit ve yakınları’ hususunda iktidarlarının ilk gününden bugüne söylediklerine bakınca ‘dinime söven bari Müslüman olsa’ diyorum” dedi.

Bütün ayrıcalıklar Erdoğan’ın

Uysal şunları söyledi: “Ayrıca Şehit babasına karakteri bozuk diyebilir, şehit annesini mahkemeye verebilir, kardeşi şehit olmuş kadına ‘Abin de bu mesleği seçmeseydi’ diyebilir Sayın Erdoğan çünkü kendisi layüsel! PKK ile iş birliği yapma imtiyazı da, şehitlere ‘kelle’ deme imtiyazı da, terörist başının kardeşi kırmızı bültenle aranan Öcalan’ı TRT’ye çıkarma imtiyazı da AKP ve sayın Erdoğan’da. Onların yapması hak. Sayın Erdoğan başkası mevzu-u bahis olursa analar kutsal der, ama kendisi Mersinli çiftçiye ‘al ananı git’ diyebilir! Soma’da ciğerleri yanmış madenciye ‘İsrail dölü’ diyebilir Sayın Erdoğan! Madenciyi tekmeleyen danışmanını ödüllendiren, Çikolata kutusunda rüşvet alan Zübüğü büyükelçi yapan, Yolsuzluktan istifa eden bakanları milletvekilliğinden istifa ettirmeyen, koruyan Sayın Erdoğan şimdi İyi Parti Genel Başkanı Akşener’e ‘küfreden milletvekilini partiden at’ diyor!”

AKP’nin her yerinde yolsuzluk akıyor

Uysal, “AKP’nin ‘suları haricinde her yeri akıyor’, her yerinden yolsuzluk, ahlâksızlık akıyor, ama ona buna ahlâk satmaktan hiç utanmıyor! Niye peki? Çünkü onlar kutsal insanlar; onlar her türlü yanlışı yapabilir, ama başkalarına da ahlâk satabilir!” ifadelerini kullandı. “Bu memlekette herkes kendine Müslüman, mahallesine demokrat” diyen Uysal, “Muhalefet, başka çıkış yolu kalmamış, istismarın her türlüsünü deneyecek iktidara manipülasyon ve provokasyon zemini bırakmamalı. Tekrar ifade etmek isterim ki ne şehitlerimize ne de yakınlarına küfredilmesi hiçbir şekilde görmezden gelinemez; sorumluluk sahibi siyasetçiler de partiler de göstermesi gereken tepkiyi ortaya koymalıdır, koymuştur” değerlendirmesinde bulundu.