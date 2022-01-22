CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerjide arz güvenliğinin sağlanması için sanayide üretimi durdurmak yerine doğal gaz depolarının tam dolu olması ve devreye alınması gerektiğini belirterek, “Ancak depolardaki stoklar bir önceki yıla göre yüzde 15,86 oranında daha az ve depoların yarısından fazlası boş durumda. İktidarın bu krize karşı üretimi durdurmak dışında ne bir hazırlığı var ne de çözümü” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, İran’ın doğal gaz akışını kesmesi üzerine sanayide doğal gaz kısıntısının ardından elektrik kesintilerinin uygulanmaya başlanmasını değerlendiren Akın, “İran’ın arıza gerekçesiyle doğalgaz akışını 10 gün boyunca kesmesi ve iktidarın arz güvenliği konusunda hazırlıksız olması Türkiye genelinde sanayide büyük bir krize neden olmuştur. İran’ın günlük doğalgaz akışı Türkiye tüketiminin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Doğal gaz arzının yüzde 10’una denk gelen bir akışın kesilmesi nedeniyle Türkiye genelinde sanayide yüzde 40’a varan doğal gaz kısıntısı ve yine saniyede 72 saati bulan elektrik kesintilerinin uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum ülkemizde arz güvenliği sıkıntısı yaşandığını ortaya koymaktadır” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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