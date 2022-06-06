Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün kullandığı, “Akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçektir ki; dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye’ye saldırıyor demektir” sözlerine kamuoyundan “Siz Türkiye değilsiniz, Türkiye sizden büyüktür” ifadeleriyle tepki gösterildi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün kullandığı, “Akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçektir ki; dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye’ye saldırıyor demektir. Dünyada her kim AK Partiyi ve Cumhur İttifakı’nı kötülüyorsa aslında Türkiye’yi hedef alıyor demektir” sözleri büyük bir tepkiyle karşılandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanının bu sözlerini eleştirirken, “Sayın Erdoğan, Türkiye’yi parti/şahıs devletine dönüştürerek kendisiyle özdeş haline gelsin ki şahsi varlığı 84 milyon İçin ‘kaçınılmaz kader’ olsun istiyor; Nirvana’nın zirvesi ‘siyasi ölümsüzlük’ noktasına ulaşmış anlaşılan! Türkiye, Sn Erdoğan dahil her faniden büyüktür” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE, ERDOĞAN’DAN ÇOK BÜYÜKTÜR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini “ülkeyle ve milletle” özdeşleştirdiğini, bunun öyle olmadığını, bugün seçim olsa Erdoğan’ın kazanamayacağını belirterek, “Kazandığı dönemde bile 50+1’le kazandı. 50+1’le seçimi kazanan cumhurbaşkanı nasıl ‘Ben Türkiye’yim’ der? Kendisine oy vermeyen insanlarla kendisini nasıl eşitler? ‘Türkiye eşittir Erdoğan’ denklemini kurmaya çalışıyor. Böyle değil. Türkiye eşit değildir Erdoğan. Türkiye, Erdoğan’dan çok büyüktür. Türkiye 1’den çok büyüktür. Kimse laf oyunlarıyla insanları kandırmaya çalışmasın” dedi. Erdoğan’ın bu sözleri ile “Ben olmazsam Türkiye olmaz” demeye getirdiğini, söyleyen Babacan, “Artık Erdoğan dönemi bitiyor. Müsait bir yerde inmesi lazım” dedi. Eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Nas da, Erdoğan’ın sözlerine tepki göstererek, “Bu, muhalefet etmenin açıkça vatana ihanetle eş tutulacağı aşamaya geçildiği demektir” şeklinde konuştu.

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HUKUKA BAĞLILIĞI REDDEDMEK ANLAMLINA GELİYOR

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da, “Seçimle gelen birinin kendisini devletle eşdeğer görmesi anayasal devleti yok saymak, hukuka bağlılığı reddetmektir. Demokrasi taleplerini, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği bölücülük zanneden bu anlayış yönettiği ülkenin Anayasa’sından da tüm gerçeklerinden de kopmuştur. Kimse Cumhurbaşkanı makamında oturup da kendisinin de meşruiyet kaynağı olan hukuk devletini yok sayamaz. Demokratik denetime ve eleştiriye kapalı olduğunu ifade eden kişi evinde oturur, Cumhurbaşkanlığı makamında değil. Zaten 84 milyonluk bir milletin sadece bir ferdi olarak her bir vatandaşımızı kendisi ile eşit görmeyi çoktan aşmıştı, artık kendisini Türkiye ile eşdeğer görmesi çok tehlikeli bir eşiği aşıyor olduğumuzu göstermekte. ‘Ben, devletim!’ diyenlerin milletlerine yaşattıkları ortada” diyerek tepkisini dile getirdi.