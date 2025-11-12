AİHM kararlarına uymak bir zorunluluktur

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, milletin ihtiyacının adalet olduğunu söyleyerek, “AİHM kararlarına uymak bir tercih değil, zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Türkiye’nin AİHM kararlarına uyma oranı yüzde 91” açıklamasının Avrupa Konseyi verileriyle çeliştiğini belirterek TBMM’ye yazılı soru önergesi verdi. Avrupa Konseyi’nin 18 Eylül 2025 tarihli verilerine göre Türkiye’nin genel uyum oranı yüzde 90 görünmesine rağmen, öncü kararlar bakımından bu oranın sadece yüzde 68 olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE 47 ÜLKE ARASINDA 39. SIRADA

Türkiye’nin bu oranlarla Avrupa Konseyi üyesi 47 ülke arasında 39. sırada yer aldığını dile getiren Yeneroğlu, Türkiye’nin AİHM kararlarına uyumda Avrupa ortalamasının 13 puan gerisinde olduğunu belirterek, “Öncü kararlar yalnızca bireysel ihlâlleri değil, yapısal ve sistematik sorunları ortaya koyar. Bu kararlar, devletin mevzuat veya yargı pratiğinde köklü reformlar yapmasını gerektirir” dedi. İsveç, Norveç ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin uyum oranlarının yüzde 97’nin üzerinde olduğunu hatırlattı.

“MİLLETİMİZİN İHTİYACI SAYILAR DEĞİL ADALETTİR”

Yeneroğlu, Türkiye’de sistematik biçimde öncü kararların uygulanmadığını belirterek, “İnsanlar haksız yere yıllarca cezaevinde tutulurken bu tablolardaki yüzdelerle övünmek, adaletsizliğin üzerini rakamlarla örtmektir. AİHM kararlarına uymak bir tercih değil, zorunluluktur” ifadelerini kullandı. İktidarın reformları erteleyerek rakamlarla kendini kandırdığını savunan Yeneroğlu, Bakan Tunç’a 2002 yılından bu yana hükmedilen tazminat miktarlarını ve öncü kararların uygulanma takvimini de sordu.