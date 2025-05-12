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12 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Terörü bitirme makamı TBMM’dir

12 Mayıs 2025, Pazartesi 02:10
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 8. Olağan Çorum İl Kongresi’nde konuştu.

“Terörsüz bir Türkiye’yi herkesten fazla biz istiyoruz” diyen Arıkan, “Eğer ‘yeni süreç’ diyorsanız, önce eski hataların olmayacağını garanti altına almalısınız. Çözüm mü arıyorsunuz, o zaman adres belli, bu iş için çözüm adresi Ankara, bu işin makamı Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu işi gerçekten çözmek istiyorsanız bu işin tarafı aziz milletimizdir. Biz her zaman söyledik bugün de söylüyoruz. Bu milletin birliği için huzuru için adaleti için değil elimizi, vücudumuzu taşın altına koymaya hazırız ama kapalı kapı olmayacak. Kimse milletin arkasından iş çevirmeyecek. Şehitlerimizin aziz hatırası çiğnenmeyecek” ifadelerini kullandı.

Çorum - Anka

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