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13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Ülkeyi erken seçime götürmek lazım

12 Eylül 2021, Pazar 23:00
DEVA İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Bir an önce ülkeyi seçime götürerek bu iktidardan kurtarmak lazım. Meclise iktidar getirirse muhalefetin tutumu erken seçimden yana olur” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.  Artı Gerçek’in sorularını cevaplayan Yeneroğlu, “Gençlerimiz artık Türkiye’de yaşamak istemiyor, yurtdışına çıkma hayalleri kuranların sayısı her geçen gün daha fazla artıyor. Anketlerde bile iktidar ittifakına oy veren gençlerin bile yarısından fazlası Türkiye’de yaşamak istemiyor. Böyle bir ülke kimseye huzur vermiyor. Yarınlarıyla ilgili insanlar bir perspektif oluşturamıyorlar. Bunu bir an evvel değiştirmek gerekiyor. İktidarın ülkeyi yönetmekten çok uzak olduğu, yolsuzlukların, hukuksuzluklar artık iktidarın bile kontrolünden çıktı. Demek ki geçmişte bu yolsuzlukları az da olsa kontrol edebiliyordu artık bunu yapması mümkün değil. Bu nedenle her geçen gün daha günlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir an evvel erken seçimin yapılması gerekiyor. Bir an evvel ülkenin seçime götürülmesi gerekiyor” dedi.

Sandığa gömülecekler

“Seçim kanunu değiştirip, seçime gitmek isterlerse en az bir yıl sonraki seçimler için geçerli olabilir” diyen Yeneroğlu, şu şekilde devam etti: “2022 yılının Kasım ayında seçim olabilir. Mevcut tablo içinde seçime gideceklerse AKP’nin çoğunluğu yok ama muhalefet olarak erken seçime destek verir. Çünkü bir an önce ülkeyi seçime götürerek bu iktidardan kurtarmak lazım. Meclise iktidar getirirse muhalefetin tutumu erken seçimden yana olur. Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa ülkeyi erken seçime götürmesi lazım çünkü kendisinin tekrar aday olma gibi bir durumu yok. Dolayısıyla bundan sonra da yaşanabilecek bir tablo var; Adaylarının meşrutiyeti tartışılır bir şekilde seçimlere girebilir. Ancak toplum bunun hesabının sandıkta verir. Böyle bir tablo içinde zaten normalde demokratik şartlarda seçime gitmeyeceğiz. Kısıtlı, otoriter bir rejim içinde ülkeyi seçime götüreceğiz. Önümüzdeki seçimlerde iktidar güçlü bir demokratik blokla sandığa gömülecektir.”

BU KEYFİ YÖNETİMDEN KURTULMALIYIZ

Yeneroğlu, çözüm önerisi olarak, “Türkiye’nin çıkış yolu hukuka riayet eden, hukuk üstünlüğünü tanıyan, anayasal düzeni tartışmasız kabul bir iktidara sahip olmasıdır. Bunun başka bir yolu yok. Bu iktidardan bunu bekleyemeyiz. Cumhurbaşkanın söylemlerine baktığınız zaman hukuk devletine dair en iyi şeyleri söylüyor. ‘Adaletsiz devlet olmaz, devletin varlığı adaletle ilgilidir’ diyor, ama yargıya talimat veren kendisi. Anayasa mahkemesinin kararlarını uygulatmayan bizzat kendisi. En temel insan haklarını kabul etmeyen kendisi gibi düşünmeyenleri diken olarak kabul eden yine kendisi. Zaten cumhurbaşkanının ülkeyi yönetim şeklide anayasaya aykırı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de alakası yok zemini de yok. Tamamen keyfi bir yönetim. Bu keyfi yönetimden bu ülkenin derhal kurtarılması gerekiyor” dedi.

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