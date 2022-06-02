"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İstidatlar hizmete

Ramazan Gevrek
02 Haziran 2022, Perşembe
“Eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...” (1)

Bu önemli tespiti Bediüzzaman hazretleri 1911’de kayda geçen ve bilhassa meşrutiyet, hürriyet ve Medreset’üz-Zehra’nın tarifini barındıran Münazarat eserinde kullanıyor.

Ayrıca Kastamonu Lahikası’nın Yirminci Mektubu’nda (2) bahsi geçen üç inkılâb-ı azîmeler cihetiyle, mezkur zaman dilimlerine şartlara göre hizmet metodların, gah “zâhir ve aşikârâne”, gah “vazife-i tenvirisiyle” devam etmeleri ve Üstad Hazretlerinin hayatının üç dönemi (Eski Said Dönemi saltanattan meşrutiyete geçişte, Yeni Said Dönemi istibdat ve rey-i vahitte ve Üçüncü Said Dönemi demokraside) gösteriyorlar ki zamanın şartlarına göre hizmet esasları ve maksadı aynı kalsa da, fiiliyat ve uygulamada farklı olabilir.

Bahsi geçen metindeki tarihler nispetinde ve zamanın şartlarını göz önünde bulundurarak, şuan “zâhir ve aşikârâne” hizmetler dönemindeyiz. Bir sonraki dehşetli ve fecî dönemi sağlıklı geçirebilmek için, yeni nesillerin iman ve eğitimlerini temin altına almamız gerekiyor, keyfiyete ulaşmak için kemiyeti de arttırmak gerekiyor.

Bizlerden sonraki nesil, yani sarsılmaz ve metin bir kimlik ile Nur Risalelerin hizmetine şevksiz ve mağlub yıllarda dahî sürdürmeli.

Bu nedendendir ki, önümüzdeki neslin eğitimini, mevcut rahatlara geçiş döneminin gafletinden aksatmamalıyız.

Şu kolaylıklar zamanın getirdiği imkânları iyi değerlendirmeli ve herkes istidat ve kabiliyet noktasında iman hizmetine verebilecekleri desteği sunmalı:

Eğitimciler ve pedagoglar eğitimde, kimi yazılımda, kimi reklamcılıkta, kimi habercilikte, kimi içtimaiye tespitlerde, kimi edebiyatta, kimi çizimde, kimi video çekiminde, kimi video kesiminde, kimi musikîde vesaire.

İstidat ve vaktin zekâtlarıdır hizmetimizi ayakta tutan. Maddî imkânlar ile faaliyetlere destek olunabilinse de asıl hizmet kendi bünyemizde yer alan vakitlerinden feragât eden ağabey ve kardeşlerimiz ile olmaktadır.

Bundandır ki, herkes imkânı çerçevisinde yetkili birim ve müesselerimize başvurup, elinden gelen hizmetleri sunmaya talip olmalı ve kendisi için şahs-ı manevînin umuma bakan katkı payını bulmalı.

Bu bağlamda bu istidadat ile zengin şahs-ı manevîmizin temini adem-i rekabet, tefanî ve müfritâne irtibat iledir.

Bu vesiyle ile, bilhassa ömrünü, vaktini ve mesailerini bu hizmet yolunda sarf eden tüm ağabey ve kardeşlerimizden, Allah ebeden razı olsun.

Dipnotlar:

1. Münazarat, s. 52

2. Kastamonu Lahikası, Mektup 20

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuk eğitiminde Peygamber metodu

    "Enflasyonun seyri konusunda yanıldım"

    Dünya Sağlık Örgütü: 30 ülkede 550 maymun çiçeği vakası gözlemlendi

    Almanya'nın açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

    Bu yaz çok sıcak geçecek

    İsrail’de silah ruhsatı başvuruları %600 arttı

    Dikkat! Temas edilmemeli

    Türkiye’de iflaslar %12 artacak

    Yumurta üreticileri dertli

    Türkiye, İsveç ve Finlandiya Brüksel'de görüşecek

    'PCR test raporu' ile ilgili THY'den açıklama

    Öğrencileri Hattat Hamid’i anlattı

    Meksika’da elektronik sigara satışı yasaklandı

    Hedef tam bir istibdat rejimi

    AB’de yüzde 7; Türkiye’de yüzde 60 zamlandı

    12 Eylül davası böyle kapandı

    AİHM’den Taner Kılıç için “hak ihlâli” kararı

    İktidar bültenleri resmi ilanla yaşatılacak

    Büyükçekmece'de bir araç duraktaki yolculara çarptı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

    İmamoğlu’nun davası ertelendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O çarklar böyle dönüştürüyor
    Ahmet BATTAL

    Yanıltıcı bilgiyi yayma suçlusu
    Cevher İLHAN

    “Sosyal medya ‘sansür yasası”
    Genel

    "Enflasyonun seyri konusunda yanıldım"
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tereddüt kimlere yakışmaz?
    Süleyman KÖSMENE

    Taklidi kabil olmayan mühürler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Dünya Sağlık Örgütü: 30 ülkede 550 maymun çiçeği vakası gözlemlendi
    Faruk ÇAKIR

    Hedefler nerede kaldı?
    Mikail YAPRAK

    Peşin hükmün hükmü yok!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.