Kadir Gecesi nasıl bin aydan hayırlıdır?

Çocuklarla “Kadir Gecesi” hakkında sohbet ediyorduk. Kadir Suresi’ni tekrarlayıp, anlamını okuduğumuzda, çocuklardan biri “Kadir Gecesi nasıl bin aydan hayırlı oluyor ki?” dedi. Kadir Suresi’nin anlamı şöyledir: "Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Biz Kur’ân’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Sen Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne iner de iner. Bütünüyle esenliktir o gece, tâ şafak atıncaya kadar."1

Bin aylık sevap

Ayette Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğu bildirilmiştir. Allah, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni, sevgili Peygamberimize (asm) ve onun ümmetine yani bizlere hediye etmiştir. Bu zamanda insanlar, eski zamanlardaki gibi çok uzun yıllar yaşamıyorlar. Çok sağlıklı şekilde yaşlanan insan bile en fazla yüz yaşına kadar yaşıyor. Ancak, Kadir Gecesi ve diğer mübarek geceler ile Allah bize, çok uzun yaşayarak çok sevap kazanmış insanların kazancından çok daha büyük kazançlar veriyor. Bin aylık sevap, yaklaşık 83 yıl yapıyor. Bir gecede 83 yıl hep ibadet ederek yaşadığımızı düşünün ne büyük kazanç! Bir de bu gecenin her yıl yeni bir fırsat olarak tekrar verildiğini düşünürsek muhteşem!

Kadir Gecesi neden saklanmış?

Kur’ân-ı Kerîm Kadir Gecesi’nde dünyaya indirilmişti. Yani Kadir Gecesi bizim için hediyelerle dolu özel bir gecedir. Allah bu geceye çok büyük bir kıymet vermiştir. Bizim de bu fırsatı değerlendirmemiz gerekir. Peygamber Efendimizin (asm) şöyle bir müjdesi de vardır: “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesi’ni ihyâ ederse, geçmiş günahları bağışlanır.”2

Müslümanların benimsediği ve Kadir Gecesi olduğuna inanarak geçirdiğimiz gece Ramazan ayının 27. Gecesi’dir. Ancak Kadir Gecesi tüm Ramazan ayı içine saklanmıştır ve özellikle son on günde gizlidir. Bunun hikmeti de, tüm Ramazanı ibadet ve dua ile geçirmemiz içindir. Yarın gece ihya edeceğimiz Kadir Gecenizi tebrik ederiz.

Dipnotlar:

1- Kadir Suresi

2- Camiüssağir