Peygamberimiz (asm) Kadir Gecesine farklı bir önem verirdi

Peygamberimizin (asm) Ramazan’ı

Kur'ân-ı Kerîm'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilen Kadir Gecesi, Ramazan ayındadır. Peygamberimiz (asm), her zaman Allah’ı zikreder, fakat Ramazan’da zikir ve ibadetini daha da artırırdı. O, Ramazan’ın son on günü içerisinde, namaz, dua, istiğfar, zikir ve ibadet fırsatı olan Kadir Gecesini aramak için itikâfa girmiş ve bizlere de Kadir Gecesini hakkıyla değerlendirmeyi teşvik etmiştir.

Kadir Gecesi'nin zamanını ifade eden pek çok hadis vardır. Bu hadislerde farklı ifadeler vardır. Hadisler arasındaki bu ifade farklılıkları çelişki anlamına gelmez. Bu durum, hadislerdeki umum-husus, genel-özel durumudur. Şimdi bunları maddeler halinde izah etmeye çalışalım:

1-Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ramazan, Kur’ân’ın, insanlığa bir rehber, hidayete ulaşmanın apaçık delili ve doğruyu yanlıştan ayırt edici bir ölçü olarak indirildiği aydır.”1 Bu ayetten açıkça anlaşılıyor ki Kur’ân, Ramazan ayında inmeye başlamıştır.

2- "Biz Kur’ân’ı Kadir Gecesi’nde indirdik.”2 Kur’ân, Ramazan ayında ve Kadir Gecesinde indirilmeye başlamıştır. Öyleyse Kadir Gecesi, Ramazan ayının gecelerinden bir gecedir.

3-Resûlullah'a Kadir Gecesi (Ramazan'ın neresinde?) diye sorulduğunda; "Ramazan'ın tamamındadır!" diye cevap vermiştir."3

4-Rasûlullah (asm), şöyle demiştir: "Siz Kadir Gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde.4

5-Hz. Peygamber (asm) Kadir Gecesinin hangi gece olduğunu kesinlikle bildirmemiştir.

Allahü Teâlâ Leyle-i Kadri, Müslümanlar, Ramazan’ın bütün gecelerini ihya etsinler, bu geceye güvenip de günah işlemesinler ve bu geceyi araştırmada iyi bir gayret göstersin ve böylece gayretine karşılık mükâfat kazansınlar diye gizli tutmuş olabilir.

Rabbimiz, Kadir Gecesini Ramazan ayı içine gizlediği gibi, Mü'minlerin devamlı kendisine ibadet ve taat içerisinde olmaları için Cuma günü içinde icabet saatini, Allah'ın isimleri içerisinde İsm-i A’zamını, zaman içerisinde kıyameti ve hayat içerisinde de ölümü gizlemiştir.

Peygamberimiz (asm), Kadir Gecesinin ihyası ile ilgili şöyle buyurmuştur: "Kim Kadir gecesini iman ile ve Allah'tan mükâfat dileyerek ibadet için ihya ederse; o kimsenin geçmiş günahları affedilir."5

Hz. Âişe Validemiz, "Ey Allah'ın Elçisi, Kadir Gecesine rastlarsam ne diyeyim?" dedim. Peygamber Efendimiz (asm), şöyle buyurdular: "'Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle' de, dedi"6

Hz. Peygamber, Kadir Gecesinin de içinde bulunduğu Ramazan'ın son on gününde kendisini daha fazla ibadete vermiştir. Bu günlerde namaz kılmış, Kur'ân okumuş, dua etmiş, çokça tövbe ve istiğfar etmiştir.

Dipnot:

1-Bakara, 2/185; 2-Kadir 97/1.; 3-Ebu Dâvud, Salât, 324.; 4-Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; 5-Buhari, Leyle-i Kadr, 1; 6-Tirmizi, Deavat, 86.