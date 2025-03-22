Ey affı büyük olan - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-22-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

“...Böylece onların üzerine bir zillet ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah tarafından bir gazaba uğradılar. Bu, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri sebebiyledir.” 1
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[Onlara zillet ve meskenet damgası vuruldu. (Bakara Suresi: 61)] ayet-i celîlesinin bir nüktesi: [...] Yahudi milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için, her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstahak olmuşlar…” 2 “Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayat-ı dünyeviyeye bağlanan Yahudi milleti, pek çok zahmet ile kazandığı, kendine fâidesi az, yalnız hazinedarlık ettiği gayr-i meşru bir servet-i ribaî ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, katl ve ihanet gösteriyor ki hırs maden-i zillet ve hasarettir.” 3
Dipnotlar:
1. Bakara Suresi: 61
2. Şualar, 14. Şua, 40. Mektub
3. Mektubat, 22. Mektub, 2. Mebhas
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Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli
EY AFFI BÜYÜK OLAN
- Ey güzeli açığa çıkaran,
- Ey çirkinin üzerini örten,
- Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,
- Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,
- Ey affı büyük olan,
- Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,
- Ey mağfireti geniş olan,
- Ey rahmeti bol veren,
- Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,
- Ey bütün şikâyetler kendisinde son bulan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.